Обстрел войсками РФ Харькова: состояние пострадавшей 15-летней девочки оценивается как тяжелое — ОВА

20 июля, 17:47
Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Состояние 15-летней девочки, которая в среду, 20 июля, пострадала в результате обстрела Харькова, оценивается как тяжелое.

Об этом сообщила Харьковская облгосадминистрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Состояние 15-летней девочки тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

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Утром в среду, 20 июля, российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, погибли три человека, среди них — ребенок.

https://www.youtube.com/watch?v=m_Q2RkfYgo0&t=256s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Харьков Война России против Украины

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