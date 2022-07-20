Обстрел войсками РФ Харькова: состояние пострадавшей 15-летней девочки оценивается как тяжелое — ОВА 20 июля, 17:47 Последствия обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Состояние 15-летней девочки, которая в среду, 20 июля, пострадала в результате обстрела Харькова, оценивается как тяжелое.

Об этом сообщила Харьковская облгосадминистрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что врачи оказывают всю необходимую помощь.

"Состояние 15-летней девочки тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

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Утром в среду, 20 июля, российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, погибли три человека, среди них — ребенок.

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