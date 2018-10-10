Постоянно менял место жительства и редко выходил из квартиры. В Киеве задержали мужчину, которого три года разыскивали в Британии

Полиция Киева задержала гражданина Британии, который был осужден за мошенничество.
По данным столичной полиции, 56-летний ранее судимый мужчина с 2007 по 2013 годы мошенничал на территории Британии. Британские полицейские разыскивали его с 2015 года. Общую сумму убытков от преступных действий мужчины оценили в 75 тысяч фунтов стерлингов.
По данным столичной полиции, в 2014 году он вместе с женой-гражданкой Украины проживал в арендованной квартире.
Чтобы запутать полицейских и скрыться от них, мужчина постоянно менял места проживания.
Кроме того, англичанин вел обособленный образ жизни, не контактировал с окружающими и вообще редко покидал квартиру.
Полицейским удалось установить место проживания мужчины, где он находился в последние два месяца.
Его задержали, решается вопрос о его экстрадиционном аресте.
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