10 октября 2018, среда

Постоянно менял место жительства и редко выходил из квартиры. В Киеве задержали мужчину, которого три года разыскивали в Британии

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Британец жил в Киеве с женой-украинкой
Фото: НПУ

Британец жил в Киеве с женой-украинкой

Полиция Киева задержала гражданина Британии, который был осужден за мошенничество.

По данным столичной полиции, 56-летний ранее судимый мужчина с 2007 по 2013 годы мошенничал на территории Британии. Британские полицейские разыскивали его с 2015 года. Общую сумму убытков от преступных действий мужчины оценили в 75 тысяч фунтов стерлингов.

По данным столичной полиции, в 2014 году он вместе с женой-гражданкой Украины проживал в арендованной квартире.

Чтобы запутать полицейских и скрыться от них, мужчина постоянно менял места проживания.

Кроме того, англичанин вел обособленный образ жизни, не контактировал с окружающими и вообще редко покидал квартиру.

Полицейским удалось установить место проживания мужчины, где он находился в последние два месяца.

Его задержали, решается вопрос о его экстрадиционном аресте.

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