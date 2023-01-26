Abrams для Украины: Россиянам стоит начать волноваться — экс-глава ЦРУ 26 января, 16:27 Дэвид Петреус отметил, что Abrams превосходят свои российские аналоги (Фото:alchetron.com)

Решение США о передаче ВСУ танков M1 Abrams открывает перед украинскими военными новые возможности во время предстоящего наступления, которое может начаться уже весной.

Такое мнение в комментарии Sky News высказал бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.

По его словам, появление американских танков в Украине является для кремлевского режима серьезным повод для волнений.

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«Дает ли это значительный новый потенциал для Украины? Готов поспорить, да. Стоит ли русским беспокоиться об этом? Абсолютно», — заявил американский генерал.

Петреус также добавил, что, хотя одних лишь танков для контрнаступления ВСУ недостаточно, они являются «центральным элементом любой общевойсковой наступательной операции».

«У вас должны быть не только танки. У вас должна быть пехота и боевые машины. У вас должны быть инженеры, чтобы преодолевать препятствия. У вас должна быть артиллерия и другая огневая поддержка с закрытых позиций. Вы должны иметь противовоздушную оборону, чтобы не подпускать к себе вражеские самолеты. Все это должно сойтись воедино. Но все это объединяется вокруг основных боевых танков», — объяснил он, отметив, что американская бронетехника намного лучше российских аналогов.

Об официальном решении США передать Украине свои основные танки стало известно накануне, 25 января.

Кроме того, ВСУ получат также немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов:

14 Challenger 2 из Великобритании;

31 Abrams из США;

14 Leopard 2 из Германии;

14 Leopard 2 из Польши.

Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 — подтверждена официально не была.

Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 единиц этой техники может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о передаче пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках некоторого количества Leclerc из Франции.