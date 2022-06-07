Украине необходимо 60 ракетных систем дальнего действия — Арестович 7 июня, 05:28 Цей матеріал також доступний українською РСЗО Himars, которые будут поставлены в Украину (Фото:Европейская правда/Twitter)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинской армии необходимы 60 систем залпового огня дальнего действия, а не та «горстка», которая поставлена сейчас.

Об этом сообщает The Guardian.

«Если мы получим 60 таких систем, то российские войска будут остановлены и не смогут продвигаться. Если 40, то они замедлятся, понеся большие потери. Если 20, то они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас», — заявил Арестович.

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Он подчеркнул, что замедление поставок напрямую влияет на число погибших украинцев.

«Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут продолжать гибнуть, а мы будем продолжать терять позиции», — заявил советник Ермака.

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставки Украине реактивных систем залпового огня M270.

Правительство Великобритании не подтвердило, сколько единиц оружия будет отправлено, но, по информации BBC, первоначально Украина получит три установки.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».



Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

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