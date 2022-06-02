Не менее дивизиона. Арестович допустил, сколько HIMARS передадут ВСУ 2 июня, 23:24 Цей матеріал також доступний українською РСЗО HIMARS, которые в Украину будут поставлять США (Фото:StirileProTV/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что США передадут Украине не менее одного дивизиона (18 установок) РСЗО HIMARS, но скорее всего количество будет увеличено до двух-трех дивизионов.

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Арестович отметил, что первые четыре установки, которые уже находятся в Европе, будут использованы для обучения украинских военных.

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«Тут американцы заявляют, что HIMARS уже в Европе. И вот эти четыре, которые дают, это на самом деле учебные — чтобы мы освоили. А дальше приедут в товарных количествах. Думаю, что менее чем о дивизионе (18 установок) нечего и говорить, скорее всего, будет больше — два-три, посмотрим», — заявил Арестович.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

Системы HIMARS могут оснащаться оперативно-тактическими ракетными комплексами Lockheed Martin ATACMS с баллистической ракетой. Дальность полета этой ракеты составляет около 300 км, а версия PrSM может преодолевать до 500 км.



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