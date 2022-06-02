Сказки оккупантов. В Минобороны РФ пофантазировали о том, что РСЗО HIMARS разместят в Шостке для обстрела России

2 июня, 06:11
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РСЗО HIMARS (Фото:Радио Свобода/Twitter)

РСЗО HIMARS (Фото:Радио Свобода/Twitter)

Министерство обороны РФ рассказало, что ракетные системы залпового огня HIMARS разместят в Шостке Сумской области для обстрела российской территории.

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Об этом сообщает РосСМИ РБК.

В ведомстве заявили, что РСЗО «разместят в жилых кварталах», а использовать их будут «боевики по приказу СБУ».

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«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Оккупанты сообщили, что ВСУ хотят «спровоцировать на ответный огонь, а затем обвинить Россию в уничтожении мирного населения».

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1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

  • РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС для обнаружения воздушных целей;
  • 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических автомобилей;
  • запчасти и оборудование.
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Байден также заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

https://www.youtube.com/watch?v=HlagKgDcCPc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Сумская область Минобороны РФ РСЗО Шостка Война в Украине Война России против Украины

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