Зеленский заявил, что Украина работает с США над поставкой Patriot и ракет к ним

По словам президента Зеленского, он поручил министру обороны Украины Рустему Умерову готовить следующие встречи в формате Рамштайн и в других форматах (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Власти Украины ведут активную работу с властями США по поставкам систем ПВО Patriot и в августе надеются на помощь от союзников, которые участвуют в формате Рамштайн.

Об этом 7 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

«Работаем, в частности, с американской стороной над соответствующими решениями по Patriot и ракет к ним. Мы также готовим на этой неделе в Италии соответствующие встречи. Я поручил министру обороны Украины готовить следующие встречи в формате Рамштайн, в разных форматах», — сказал глава украинского государства.

По словам президента Зеленского, определенные вариантыон обсудил в телефонном разговоре с британским премьером Киром Стармером.

«И уже сегодня обсудил несколько вариантов в разговоре с премьер-министром Британии Киром Стармером. Великобритания вместе с Германией, вместе с другими партнерами сохраняет функциональность Рамштайн. И в августе мы очень ожидаем от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости», — заявил он.

Кроме того, президент озвучил результаты заседанияСтавки Верховного главнокомандующего 7 июля.

«Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумская область и отдельно наши действия на российской территории на приграничье — Курская и Белгородская области. Оккупанты не будут чувствовать там покоя», — сказал глава украинского государства.

Как рассказал президент, на Ставке подробно обсуждали вопросы использования дронов, которые помогают украинским бойцам на передовой.

«Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям будем больше. Благодарен всем, кто развивает это направление, разрабатывает соответствующие решения», — сказал Зеленский.

По словам президента, продолжается активная работа по противодействию воздушным ударам российских оккупантов.

«Все, что касается ПВО — системы ПВО, ракеты к ним, дронная ПВО — на сегодня главный приоритет, и готовим еще и новые договоренности с партнерами — рассчитываем в ближайшие недели договоренности зафиксировать. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами», — подытожил он.

3 июля представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США приостановили предоставление военной помощи не только Украине, но и другим партнерам — в рамках внутреннего пересмотра оборонных резервов. В США хотят быть уверенными, что не ослабляют собственную безопасность, отправляя оружие за границу.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину отдельных видов вооружений. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

Инфографика: NV

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины отметил, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения этого вопроса и консультаций.

В свою очередь Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время телефонного разговора 4 июля сказал Зеленскому, что хочет помочь с ПВО, и пообещал разобраться с прекращением помощи США.

По данным агентства Reuters, после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Трампа есть надежда на возобновление поставок ракет Patriot Киеву.