Россия пытается, но не может помешать доставке западного оружия в Украину — Пентагон

24 июня, 23:14
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Защитники Украины стреляют из РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Защитники Украины стреляют из РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Россия безуспешно пытается помешать поставкам западного оружия в Украину, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США агентству Reuters в пятницу, 24 июня.

«Россия пытается, но не может нацелиться на западное оружие, которое поставляют в Украину, в том числе системы большой дальности, которые, как надеется Киев, будут иметь решающее значение на поле боя», — цитирует агентство слова представителя Пентагона.

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23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина уже получила американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Российские пропагандисты неоднократно пытались распространять фейки о том, что якобы «уничтожили» оружие, поставленное Украине партнерами.

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что Россия прилагает все усилия, пытаясь сорвать поставки вооружения Украине, а в разных странах сейчас работает агентура страны-агрессора.

ВСУ впервые применили по врагу американские РСЗО HIMARS

https://www.youtube.com/embed/XXcMzG0TQYQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Украина-США Пентагон РСЗО Российские военные провокации Война России против Украины

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