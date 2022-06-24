Россия пытается, но не может помешать доставке западного оружия в Украину — Пентагон
Защитники Украины стреляют из РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)
Россия безуспешно пытается помешать поставкам западного оружия в Украину, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США агентству Reuters в пятницу, 24 июня.
«Россия пытается, но не может нацелиться на западное оружие, которое поставляют в Украину, в том числе системы большой дальности, которые, как надеется Киев, будут иметь решающее значение на поле боя», — цитирует агентство слова представителя Пентагона.
23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина уже получила американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Российские пропагандисты неоднократно пытались распространять фейки о том, что якобы «уничтожили» оружие, поставленное Украине партнерами.
Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что Россия прилагает все усилия, пытаясь сорвать поставки вооружения Украине, а в разных странах сейчас работает агентура страны-агрессора.
ВСУ впервые применили по врагу американские РСЗО HIMARS
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.