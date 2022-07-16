Россия отправила своих агентов в страны восточной Европы для отслеживания маршрутов поставок оружия в Украину — разведка
Кремль пытается сорвать поставки оружия в Украину (Фото:Maria Lysenko/Unsplash)
Россия активизировала деятельность своих спецслужб в странах восточной Европы, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.
По данным ведомства, агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.
Для определения схем доставки и количества оружия, которое Киеву передают страны партнеры, российские военные атташе в странах Евросоюза по закрытым каналам связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия.
В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных громад и пророссийских активистов.
«Получив от россиян предложения о сотрудничестве, европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности», — резюмировали в ГУР.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны оказывают Киеву военную помощь, в частности, идут поставки тяжелого вооружения, необходимого для борьбы с оккупантами.
ВСУ используют также РСЗО HIMARS. Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов, что меняет ход войны.
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