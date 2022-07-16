Россия отправила своих агентов в страны восточной Европы для отслеживания маршрутов поставок оружия в Украину — разведка 16 июля, 13:34 Кремль пытается сорвать поставки оружия в Украину (Фото:Maria Lysenko/Unsplash)

Россия активизировала деятельность своих спецслужб в странах восточной Европы, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ведомства, агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

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Для определения схем доставки и количества оружия, которое Киеву передают страны партнеры, российские военные атташе в странах Евросоюза по закрытым каналам связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия.

В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных громад и пророссийских активистов.

«Получив от россиян предложения о сотрудничестве, европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности», — резюмировали в ГУР.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны оказывают Киеву военную помощь, в частности, идут поставки тяжелого вооружения, необходимого для борьбы с оккупантами.

ВСУ используют также РСЗО HIMARS. Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов, что меняет ход войны.

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