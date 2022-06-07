У Джонсона есть «полное понимание» оружия, необходимого Украине — Зеленский 7 июня, 04:17 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона есть полное понимание предоставить именно то оружие, которое необходимо Украине.

Зеленский отметил, что глава правительства Британии в телефонном разговоре подтвердил готовность предоставить вооружение.

«Говорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации на поле боя, о наших возможностях и ключевых текущих опасностях. Прежде всего, на Донбассе и в южных регионах Украины», — заявил Зеленский.

Видео дня

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставки Украине реактивных систем залпового огня M270.

Британская реактивная система залпового огня M270 может выпустить 12 ракет класса «земля-земля» в течение минуты и может с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км.

Она похожа на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142 (HIMARS), которую Украина получит от США.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.