«Надеюсь, Трамп понимает». Зеленский опасается, что из-за войны в Иране может замедлиться поставка Украине ракет к Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть опасения, что из-за войны в Иране могут замедлиться поставки оружия для Украины, в частности ракет к ЗРК Patriot .

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере во вторник, 14 апреля.

«В самом начале войны на Ближнем Востоке мы понимали, что могут быть сложности, особенно с [ракетами] PAC-3, которые мы чаще всего покупаем у США через PURL. Конечно, я боюсь, что они могут замедлить поставки ракет… В ближайшем будущем возможны проблемы, потому что мы видим, что поставки идут медленнее, и мы должны использовать всю свою энергию, и для нас это очень сложная позиция», — отметил глава государства.

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Президент рассказал, что Киев имел контакты со странами Ближнего Востока и Европы. Он говорит, что этого недостаточно для защиты неба, но Украина работает — пытается найти различные альтернативные пути для получения ракет PAC-2 и PAC-3.

«Мы боимся, что у нас возникнут трудности. И я надеюсь, что президент США [Дональд Трамп] понимает все сложности, если они решат прекратить или что-то такое. Я надеюсь, не только он, а вся его команда понимают результаты таких решений. Дай Бог, чтобы [поставки] продолжались», — сказал Зеленский.

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27 марта издание Politico писало, что Белый дом начал предупреждать союзников, что поставки оружия в Украину могут прекратить в ближайшие месяцы из-за войны в Иране.

Также газета Washington Post информировала, что Пентагон рассматривает перенаправление ракет для ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток. В частности, речь идет о ракетах для батарей Patriot.

30 марта Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с двумя странами по альтернативе американским ракетам-перехватчикам баллистики РАС-3.

5 апреля информагентство Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский обеспокоен возможным уменьшением поставок США противобаллистических ракет для Patriot на фоне затяжной войны США и Израиля против Ирана.

10 апреля Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для систем ПВО Patriot.