Схемы получили все контракты на питание для ВСУ: цены снизили, но маржа осталась высокой 17 марта, 14:57 Минобороны заключило восемь договоров на поставки продуктов для армии на 2023 год (Фото:gur.gov.ua)

Журналисты Схем получили все восемь контрактов на питание армии, заключенных между Министерством обороны Украины и частными фирмами в декабре 2022 года. Они выяснили, что после скандала с закупками большинство поставщиков снизили стоимость в каталоге на продукты для ВСУ, но многие из ключевых позиций все еще завышены.



Об этом говорится в расследовании Схем.

Семь контрактов Минобороны заключило с частными подрядчиками на общую сумму около 29 миллиардов гривен. Журналисты сравнили цены с обновленными приложениями к контрактам, которые перезаключили после скандала с завышенной стоимостью на продукты для армии.

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Они выяснили, что «по дроге» в воинские части стоимость продуктов для армии часто растет в два−три раза по сравнению с закупочными и рыночными ценами.

Так, маржа для частных фирм по «ходовым» позициям на многомиллиардных контрактах может составлять от 30 до 70%. Из восьми фирм, которые будут кормить украинскую армию, известны названия только двух — Актив Компани и Гарна страва.

Например, для картофеля в декабрьских контрактах поставщики заложили цену от 17,7 грн до 27 грн за килограмм. После скандала некоторые фирмы снизили цену до 12,6 грн/кг, а некоторые так и оставили — 17,7 грн/кг.

По данным Схем, сами же поставщики в декабре-январе закупали картофель по цене от 7,6 до 10,8 грн за килограмм. То есть «маржинальность» самого популярного продукта сохраняется на уровне 40−50% даже после снижения цен.

Яблоки по одному с контрактом должны были поставлять по 51 гривну за кило, хотя рыночные цены на этот продукт сейчас в среднем составляют примерно 20 грн/кг. Закупочная цена в течение ноября-февраля составила 15 грн/кг. Другие поставщики также закупают яблоки по 15−16 гривен за килограмм, но перепродают военным в среднем почти вдвое дороже — по 25−28 грн за кило, выяснили журналисты.

Капусту для армии даже после снижения цен продают армии по 16,2—26,2 грн за кг, хотя сами поставщики покупали ее по 8,5—14,4 грн. По данным журналистов, один из поставщиков также хотел поставлять армии свежие огурцы по 144 грн/кг, хотя сам в тот период закупал их в среднем по 72 грн/кг.

Яйца поставщики закупают по цене от 5,4 до 6,3 грн. за штуку, а продают по 8—9 грн.

Все расчеты для расследования Схем выполнены с учетом налога на добавленную стоимость.



В Минобороны журналистам заявили, что разглашение названий подрядчиков ведомства без их согласия «создает угрозы национальной безопасности Украины». Говоря о стоимости ведомство подчеркнуло: цена поставщиков на «услугу по питанию» содержит и дополнительные риски. Также в Минобороны не исключают, что после работы Межведомственной рабочей группы могут перейти на другую модель организации питания в ВСУ.

После скандала с закупками министр обороны Алексей Резников анонсировал реформу питания в ВСУ. Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок, который предусматривает публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.

