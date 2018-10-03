Постановление депутатов ВР осудило возвращение РФ в ПАСЕ. Почему в Совете Европы готовы смягчать отношение к России

В апреля 2014 года ПАСЕ приостановила право голоса российской делегации за аннексию Крыма

Верховная Рада осудила попытки вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Постановление поддержали 242 народных депутата. Текст заявления в организацию и в парламенты государств-членов Совета Европы должен направить спикер Андрей Парубий. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Член постоянной парламентской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза ​​сказал, что Украине не стоит уступать, к тому же у нее есть поддержка других государств-членов Совета Европы.

"В Литве уже проголосовали за подобное постановление. Четыре года РФ рассказывает, как им не хочется возвращаться в ПАСЕ, но их агенты влияния делают все, чтобы вернуть туда российскую делегацию", - сообщил Береза.

Три условия для возвращения России

Для возвращения российской делегации в ПАСЕ Россия должна выполнить три условия, сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

Для возвращения российской делегации в ПАСЕ Россия должна выполнить три условия

Во-первых, речь идет об освобождении всех политзаключенных-украинцев. Во-вторых, это введение полномасштабной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса. В-третьих, это начало многосторонних переговоров о статусе Крыма по обеспечению украинцев на территории временно оккупированного полуострова.

"Нельзя идти против принципов. Ничего невозможного мы не требуем. Слуцкий четко заявил, что никаких резолюций по Украине они выполнять не будут. РФ хочет вернуться только с красным ковром под ногами. Это означает дискредитацию Совета Европы, и мы от этого ее предостерегаем", - рассказал Владимир Арьев.

Деньги и принципы

Соглава фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко называет это постановление неуместным и считает, что оно приведет к радикализации Украины и международных отношений. Поэтому их политическая сила Оппозиционный блок не поддержала документ в сессионном зале.

Это логические действия украинской стороны в контексте защиты своих принципов и интересов, заявила заместитель директора Институт мировой политики Наталья Ищенко.

ПАСЕ находится под давлением России в финансовом плане

Парламентская ассамблея Совета Европы находится под давлением России именно в финансовом плане. И непонятно, что преобладает - деньги или принципы.

"Россия просто сказала: если вы к нам применяете санкции, и мы не можем принимать полноценное участие в работе ПАСЕ, то тогда зачем нам за что-то платить. На этом Москва стоит. Для ПАСЕ этот шантаж оказался неприятным развитием ситуации. Они решили не говорить, что нам не надо ваших денег, а сказали так: ну давайте смягчим наше отношение к России", - отметила Ищенко.

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