Посольство Украины объяснило британским СМИ суть патриотического выражения "Слава Украине!"

Посольство Украины в Великобритании объяснило британским СМИ суть выражения "Слава Украине!".

Посольство в Twitter прокомментировало высказывание нескольких СМИ о том, что Слава Украине является националистическим выражением.

"Мы хотели бы напомнить изданиям The Sun и Independent, что "Слава Украене!" означает "Glory to Ukraine" - такое же патриотическое выражение, как "Viva la France", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Будете ли вы называть тех, кто говорит эти фразы националистами и критиковать их?", - сказано в Twitter посольства.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0