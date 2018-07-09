Посольство Украины объяснило британским СМИ суть патриотического выражения "Слава Украине!"

Посольство Украины в Великобритании объяснило британским СМИ суть выражения "Слава Украине!".

Посольство в Twitter прокомментировало высказывание нескольких СМИ о том, что Слава Украине является националистическим выражением.

"Мы хотели бы напомнить изданиям The Sun и Independent, что "Слава Украене!" означает "Glory to Ukraine" - такое же патриотическое выражение, как "Viva la France", "Да здравствует Королева", "Пусть Польша будет Польшей". Будете ли вы называть тех, кто говорит эти фразы националистами и критиковать их?", - сказано в Twitter посольства.

We would like to remind @TheSun & @Independent that "Slava Ukraini" means "glory to Ukraine"- a patriotic expression like "viva la France","long live the Queen","Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 июля 2018 г.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому футбольному клубу. "Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении. Из-за демонстрации поддержки Украине Международная федерация футбола ФИФА вынесла предупреждение Домагою Виде. Комментируя публичную поддержку Украине со стороны хорватского футболиста The Sun написало, что "Слава Украине!" это выражение, которое "использует украинская армия и националисты, противостоящие российским территориальным претензиям к Украине".

В свою очередь, Independent назвало фразу "Слава Украине!" "популистской, которая по-прежнему используется многими украинцами после событий 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, а Россия аннексировала Крым и развязало конфликт на востоке Украины".

Позже Вида отметил, что на видео "нет никакой политики".

"У меня в Украине друзья со времен Динамо, ничего другого я не имел в виду, У нас не было намерений оскорбить кого-либо. У меня много друзей и в Украине, и в России. Мне нравится российское гостеприимство на ЧМ, и я искренне надеюсь, что это послание не будет понято иначе как выражение благодарности нашим друзьям в Украине за их поддержку - не в матче с Россией, но во время всего чемпионата мира” - сказал хорват.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил солидарность с футболистами.

"Всегда считал, что спорт и политика не должны сочетаться. Но это видео на самом деле и есть то, что называется солидарностью", - написал Климкин.