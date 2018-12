Посольство США поздравило Епифания с избранием предстоятелем церкви

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - заявили в посольстве.

(1/2) We congratulate Ukraine on today’s historic Council to establish a local, independent Ukrainian Orthodox Church, and we warmly congratulate Metropolitan Epifaniy as head of the new church.