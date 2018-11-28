Посольство США опубликовало рекомендации для американцев, желающих посетить Украину

Посольство США в Украине опубликовало рекомендации для американцев, которые собираются посетить Украину во время действия военного положения в 10 областях.
Дипломаты, в частности, предупреждают о большом количестве полиции и военных на улицах. Также путешествующим в Украину стоит приготовится к возможным обыскам, проверкам и перекрытию улиц.
Гражданам США рекомендуют воздержаться от посещения митингов, следить за новостями в СМИ и не нарушать законы военного положения.
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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что решение о введении военного положения принято из-за угрозы полномасштабной войны с РФ.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
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