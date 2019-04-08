Посольство Польши выразило протест из-за "отбеливания" репутации Бандеры в эфире UA:Перший Сегодня, 20:26 250 Цей матеріал також доступний українською кадр видео UA: Перший кадр видео UA: Перший

Посольство Польши в Украине выразило Национальной общественной телерадиокомпании Украины протест из-за сюжета о Степане Бандере.

В дипучреждении считают, что выпуск программы Рассекреченная история. Страсти по Бандере "является попыткой отбелить" идеолога украинского националистического движения в эфире украинского общественного телевидения.

По мнению польских дипломатов, "дискуссия" в эфире UA:Перший велась между четырьмя ангажированными гостями, поскольку они оказались сторонниками Бандеры и пытались создать его "идеалистическое изображение".

"Полностью было пропущено созданное Бандерой уголовное измерение идеологии интегрального национализма и его последствия в виде тысяч жестоко убитых жителей земель нынешней Украины не украинской национальности", - говорится в обращении посольства к главе НОТУ Зурабу Аласании.