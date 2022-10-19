Посольство Индии в Украине призвало граждан как можно быстрее уехать из страны

19 октября, 21:23
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Флаг Индии (Фото:hari_mangayil / pixabay)

Флаг Индии (Фото:hari_mangayil / pixabay)

Из-за эскалации боевых действий по всей территории Украины граждан Индии призывают покинуть страну.

Об этом сообщает посольство Индии в Украине.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий по всей Украине, гражданам Индии советуют не посещать Украину», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/IndiainUkraine/status/1582750830394232834?s=20&t=IdHEPmy1EIccnv-js-Jumw

Также посольство призывает своих граждан уехать из Украины. В частности, речь идет о студентах и советуют как можно быстрее уехать всеми доступными способами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Индия Война России против Украины

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