Посольство Индии в Украине призвало граждан как можно быстрее уехать из страны 19 октября, 21:23 Флаг Индии (Фото:hari_mangayil / pixabay)

Из-за эскалации боевых действий по всей территории Украины граждан Индии призывают покинуть страну.

Об этом сообщает посольство Индии в Украине.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий по всей Украине, гражданам Индии советуют не посещать Украину», — говорится в сообщении.

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Также посольство призывает своих граждан уехать из Украины. В частности, речь идет о студентах и советуют как можно быстрее уехать всеми доступными способами.