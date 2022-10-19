Посольство Индии в Украине призвало граждан как можно быстрее уехать из страны
Флаг Индии (Фото:hari_mangayil / pixabay)
Из-за эскалации боевых действий по всей территории Украины граждан Индии призывают покинуть страну.
Об этом сообщает посольство Индии в Украине.
«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий по всей Украине, гражданам Индии советуют не посещать Украину», — говорится в сообщении.
Также посольство призывает своих граждан уехать из Украины. В частности, речь идет о студентах и советуют как можно быстрее уехать всеми доступными способами.