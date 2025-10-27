Французские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и попытались произнести украинские «сложные» слова — видео

27 октября, 19:43
Посольство Франции в Украине поздравило украинцев с Днем украинской письменности и языка (Фото: Ambassade de France en Ukraine/Facebook)

Сегодня, в День украинской письменности и языка, работники посольства Франции в Украине решили не только поздравить украинцев, но и испытать себя: прочитать несколько действительно непростых слов на украинском. Среди них и легендарная «паляниця», которая стала символом национальной идентичности.

Видео с поздравлением опубликовали сегодня, 27 октября, на странице посольства Франции в Украине в Facebook.

Французские коллеги признались, что украинский язык невероятно красивый, но произношение некоторых слов является для них настоящим вызовом. Украинские работники посольства решили проверить их мастерство, попросив произнести ряд «сложных» слов.

Все могли наблюдать, как дипломаты с улыбкой и немного волнения пытались произнести непривычные для них сочетания звуков. Среди слов, которые подвергли их навыки испытанию, была легендарная «паляниця" — своеобразный пароль для тех, кто хочет показать свое знание украинской культуры и языка.

В комментариях украинцы оценили старания французов и благодарили за поддержку.

Украинцы в комментариях (Фото: Скриншот)
День украинской письменности и языка. Убедительные цифры о том, как укрепился статус украинского за годы войны против России
