25 мая 2018, пятница

Посол Великобритании прокомментировала нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

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Посол Великобритании прокомментировала нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала  нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

По словам посла, никто из пострадавших в результате драки футбольных болельщиков Ливерпуля в Киеве не нуждается в стационарном лечении.

"Относительно инцидента прошлой ночью с болельщиками "Ливерпуля" в Киеве. Мы были в контакте с властями, двое местных жителей задержаны,  никто из болельщиков не нуждался в стационарном лечении. Мы готовы предоставить консульскую помощь в случае необходимости", - написала посол в Twitter.

Посольство Великобритании готово предоставить всю необходимую консульскую помощь.

Ранее сообщалось, что около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от стадиона НСК Олимпийский.

Болельщики Ливерпуля сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.

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