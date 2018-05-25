Посол Великобритании прокомментировала нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

По словам посла, никто из пострадавших в результате драки футбольных болельщиков Ливерпуля в Киеве не нуждается в стационарном лечении.

"Относительно инцидента прошлой ночью с болельщиками "Ливерпуля" в Киеве. Мы были в контакте с властями, двое местных жителей задержаны, никто из болельщиков не нуждался в стационарном лечении. Мы готовы предоставить консульскую помощь в случае необходимости", - написала посол в Twitter.

Посольство Великобритании готово предоставить всю необходимую консульскую помощь.

Regarding last night's incident with #Liverpool fans in #Kyiv. We have been in contact with the authorities, 2 locals were detained and no fans required hospital treatment. We stand ready to provide consular assistance, as required. #UCLFinal2018 — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 25 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от стадиона НСК Олимпийский.

Болельщики Ливерпуля сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.