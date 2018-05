Посол Великобритании прокомментировала нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве

По словам посла, никто из пострадавших в результате драки футбольных болельщиков Ливерпуля в Киеве не нуждается в стационарном лечении.

"Относительно инцидента прошлой ночью с болельщиками "Ливерпуля" в Киеве. Мы были в контакте с властями, двое местных жителей задержаны, никто из болельщиков не нуждался в стационарном лечении. Мы готовы предоставить консульскую помощь в случае необходимости", - написала посол в Twitter.

Посольство Великобритании готово предоставить всю необходимую консульскую помощь.

