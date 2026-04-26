«Это Силиконовая долина оборонной сферы». Посол Великобритании — о производстве оружия в Украине и «лютом индивидуализме» ее граждан

26 апреля, 05:08
NV Премиум
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Нил Кромптон (Фото: Александр Медведев)

Нил Кромптон (Фото: Александр Медведев)

Автор: Евгения Королева

Нил Кромптон, посол Великобритании в Украине, — о выгоде от сочетания украинских инноваций с британскими мощностями, а также о своем районе в Лондоне, который страдал от бомбардировок во Вторую мировую.

Нил Кромптон приехал в Киев чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине в октябре 2025 года. А до этого в течение пяти лет возглавлял британскую дипломатическую миссию в Саудовской Аравии. Со смехом он признается NV, что зима там разительно отличается от украинской. Однако недавние морозы имели и свои преимущества — теперь у него есть хорошее теплое пальто, шутит дипломат.

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NV задал господину послу пять важных вопросов относительно его работы и жизни в Украине.

Теги:   Посольство Великой Британии в Украине Посол Война России против Украины Ежемесячный журнал NV №2 за 2026 год Дипломатия

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