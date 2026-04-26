Нил Кромптон, посол Великобритании в Украине , — о выгоде от сочетания украинских инноваций с британскими мощностями, а также о своем районе в Лондоне, который страдал от бомбардировок во Вторую мировую .

Нил Кромптон приехал в Киев чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине в октябре 2025 года. А до этого в течение пяти лет возглавлял британскую дипломатическую миссию в Саудовской Аравии. Со смехом он признается NV, что зима там разительно отличается от украинской. Однако недавние морозы имели и свои преимущества — теперь у него есть хорошее теплое пальто, шутит дипломат.

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NV задал господину послу пять важных вопросов относительно его работы и жизни в Украине.