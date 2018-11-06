Посол Украины в Канаде рассказал, в чем украинцам стоит подражать канадскому отношению к политике

Шевченко: Если кто-то не голосует за тебя или за ту партию, за которую голосуешь ты, это еще не делает его врагом государства

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью Павлу Шеремете на Радио НВ рассказал, в чем украинцам стоит подражать канадскому отношению к политике.

Он рассказал, что был в группе людей, которые поставили вопрос канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, что бы он посоветовал другим политикам.

"И у него был интересный ответ. Он сказал - первое, нужны политики, умеющие слышать людей. Потому что политик, который имеет все готовые рецепты, или, по крайней мере, он так говорит, не факт, что на самом деле это человек, который.. даже представим, что действительно у этого политика лучшие рецепты для этой ситуации - это же не значит, что эти же рецепты будут эффективными завтра. Поэтому мне кажется, что первый практический урок канадской политики - это действительно надо уметь слышать, что тебе говорят", - сказал посол.

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Он отметил, что это удобно с точки зрения получения голосов и одновременно хорошо для страны.

Еще одним уроком из канадской политики, который стоило бы перенести в украинскую, Шевченко назвал понимание того, что, "если кто-то не голосует за тебя или не голосует за ту партию, за которую голосуешь ты, это еще не делает его врагом государства и предателем государства".

"Очень надеюсь, что та ситуация, в которой сейчас страна, она эти вещи тоже подскажет нам", - отметил посол.