Посол Украины в Канаде рассказал об отличиях канадских политиков от украинских

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью Павлу Шеремете на Радио НВ рассказал, чем отличаются канадские политики украинских.
"Мне как бывшему депутату (Андрей Шевченко был депутатом V, VI и VII созывов - ред.) украинского парламента было интересно посмотреть на страну, где отношение к парламентарию почетное. Конечно, политикам в спину плюют во всем мире, и политикам здесь, в этой стране, тоже достается очень много. Но на самом деле интересно видеть, когда, если человек стал депутатом..., во-первых, это на него накладывает огромную ответственность, но это также означает, что к нему соответствующее очень особенное отношение будет и дальше", - рассказал Шевченко.
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Посол также отметил, что в Канаде его поразили отношения между политической составляющей власти и ее бюрократической, технократической составляющей, в частности, четкое распределение работы в каждом министерстве между министром и его командой, а также между государственными служащими.
"Канада, по некоторым опросам, считается страной с лучшей государственной службой в мире... Министр не имеет никакой возможности влиять на кадровую политику в бюрократической пирамиде. Есть замминистра, и он и только он или она могут определять (кадровую политику - ред. )", - пояснил Шевченко.
Он добавил, что, когда человек работает в канадском министерстве на топ-позициях, ему не просто разрешено ставить под сомнение решение министра, а даже ожидается критическое отношение к этим решениям и, возможно, выявление в них слабых мест. Однако после принятия решения подчиненный должен "четко работать и реализовать принятое решение".
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