Посол США в Украине рассказала о прогрессе в вопросе поставок американских катеров Island

Украина и США "движутся вперед" в вопросе поставок Вооруженным силам американских катеров Island, заявила посол Мари Йованович.

"Те два корабля, о которых идет речь, как я понимаю, что мы продолжаем двигаться вперед в этом вопросе. Иногда на некоторые вещи нужно время. Думаю, что иногда нужно инвестировать во время, чтобы получить положительный результат", - сказала она, пишет Радио Свобода.

Дипломат подчеркнула, что поставки катеров вдвое увеличат количество судов, которые есть в наличии в Украины, а также существенно улучшат возможности украинского флота.

Ранее сообщалось, что командование Военно-морских силы ВСУ завершает проработку контракта на получение американских патрульных катеров типа Island. Катера США предоставят бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы будет оплачивать Украина.

По словам президента Петра Порошенко, Украина может получить американские патрульные катера Island уже в мае.