«Часть российского вторжения». Посол Британии Симмонс рассказала, для чего российские оккупанты похищают украинских детей 29 июля, 19:54 Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, для чего российские оккупанты похищают украинских детей (Фото:NV)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что страна-агрессор РФ осуществляет незаконное перемещение и депортацию украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины.

Об этом она рассказала в интервью АрмияInform.

По ее мнению, похищение детей также является частью плана российского вторжения.

«На самом деле я едва сдерживаю себя, когда думаю, что детей забирают или силой, или под видом, будто они едут в летние лагеря или куда-то на оздоровление. Тогда украинским семьям может быть бюрократически трудно вернуть их обратно. Или они подвергаются невероятному неустанному промыванию мозгов (со стороны россиян)», — сказала посол Великобритании в Украине.

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Дипломат считает, что изъятие детей не является чем-то новым, ведь «война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет». Симмонс добавляет, что похищение создает психологический барьер между детьми и их родителями.

«Мы знаем, что есть дети, которые возвращаются (из РФ — ред.) с мыслью, что воевать россиянам против Украины — это правильно, поэтому перед Украиной встал не один, а два вопроса: первый — это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй — это психологическая помощь после промывания мозгов», — подчеркнула посол.

Симмонс говорит, что план Кремля по депортации украинских детей циничен и ужасен.

«Вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это чрезвычайно ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий», — заявила посол Великобритании в Украине.

Она призывает страну-агрессора РФ прекратить эту циничную политику, требует вернуть детей и родителей друг другу.

Как Беларусь и РФ причастны к депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

С сентября 2022 года в Беларусь депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет, писала британская The Telegraph.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

В среду, 19 июля, глава Белорусского Красного креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

В четверг, 20 июля, МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства относительно причастности к депортации детей из Украины.