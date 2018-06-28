Посол Швейцарии попал в тройное ДТП во Львовской области

Во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошла тройное ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, гражданин Швейцарии, находясь за рулем Volvo ХС60, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volkswagen Т4 и Chery Amulet.

В результате ДТП получили травмы трое водителей и трое пассажиров транспортных средств. 48-летняя женщина-пассажир автомобиля Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель автомобиля Volkswagen Т4, госпитализирован в Бускую районную больницу. Водителя и двух пассажирок автомобиля Chery - 48-летнюю львовянку и ее 11-летнюю дочь, после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой. Гражданин Швейцарии - водитель автомобиля Volvo, после осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львова, был отпущен домой.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации Варта 1, которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, за рулем Volvo находился посол Швейцарии в Украине.