Посол озвучил количество украинских эмигрантов в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в Польшу эмигрировали свыше одного миллиона граждан Украины.

Об этом он заявил после свидетельских показаний по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в кулуарах Оболонского районного суда Киева, передает 112 Украина.

"Имеем еще достаточно новую тему на повестке дня украинско-польских отношений - это большое количество украинцев в Польше. Это уже более миллиона украинских эмигрантов, которые работают в Польше", - отметил он.

По словам дипломата, трудовая миграция украинцев в Польшу является положительным фактором для польской экономики, поэтому в интересах Варшавы и Киева продолжать сотрудничество в этой сфере.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава приняла у себя 1,5 млн граждан Украины, в том числе несколько десятков тысяч из Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал эту информацию "полной чушью". По его данным, за два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев, поэтому говорить о каких-то серьезных цифрах некорректно.