«Германия является крупнейшим донором Украины», — говорит NV посол Гайко Томс и далее рассказывает о своей работе и досуге в Киеве во время войны.

Из одного из кабинетов немецкого посольства, где NV встречается с Гайко Томсом, чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германии в Украине, открывается красивый вид на здание Национальной оперы. И дипломат признается, что любит туда ходить. Однако объяснить своим соотечественникам дома, как такая обычная насыщенная жизнь сочетается с интенсивными обстрелами города, очень трудно, признает он.