В 2025-м и в 2026-м. Посол Германии — об усилении поддержки Украины, жизни в Киеве во время обстрелов и украинском характере

21 апреля, 08:30
NV Премиум
Гайко Томс (Фото: Александр Медведев)

Гайко Томс (Фото: Александр Медведев)

Автор: Евгения Королева

«Германия является крупнейшим донором Украины», — говорит NV посол Гайко Томс и далее рассказывает о своей работе и досуге в Киеве во время войны.

Из одного из кабинетов немецкого посольства, где NV встречается с Гайко Томсом, чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германии в Украине, открывается красивый вид на здание Национальной оперы. И дипломат признается, что любит туда ходить. Однако объяснить своим соотечественникам дома, как такая обычная насыщенная жизнь сочетается с интенсивными обстрелами города, очень трудно, признает он.

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Теги:   Германия Украина-Германия Посол Германии Посольство Германии Ежемесячный журнал NV №2 за 2026 год

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