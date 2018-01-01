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Посол Израиля шокирован прославлением Степана Бандеры во Львовской области

Сегодня, 18:50
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Израиль сделал заявление по поводу объявления 2019-го годом Степана Бандеры

Фото: Посольство Израиля via Twitter

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что шокирован решением Львовского облсовета объявить 2019-й годом идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры.

"Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год - годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - заявил он в письме, обнародованном посольством.

Израильский посол призвал официальный Киев никоим образом не чествовать исполнителей преступлений, совершенных против украинских евреев.

Напомним, что во Львовской области по случаю 110-летия со дня рождения лидера и главы провода ОУН (б) объявили 2019 год годом Степана Бандеры.

Теги:   Львовская область Степан Бандера Израиль

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