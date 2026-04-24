«Когда-то я узнал, что писатель Оноре де Бальзак женился на польской графине, — Гаэль Весьер, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине, с восторгом пересказывает любовный эпизод из жизни выдающегося французского романиста. — Но ведь на самом деле она была украинкой, и поженились они в Бердичеве».

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Дипломат вспоминает об этом историческом факте, рассказывая о культурном сезоне во Франции под названием Путешествие в Украину, проходившем с декабря 2025-го по март 2026 года. По мнению Весьера, это масштабное событие стало отличной возможностью познакомить его соотечественников с Украиной в различных ее аспектах.

Он занимает должность посла с августа 2023 года, поэтому не раз переживал в Киеве масштабные российские атаки и блэкауты, а также был здесь в последнюю холодную зиму. Об этом опыте и о сегодняшней Украине NV поговорил с высокопоставленным дипломатом.