«Украинцы дают нам философский урок». Посол Франции — о том, что для гражданских в Киеве является самым страшным, и своем самом большом достижении
Гаэль Весьер (Фото: Александр Медведев)
О французской помощи Украине, собственной реакции на обстрелы и изобретательности украинцев — NV поговорил с послом Франции Гаэлем Весьером.
«Когда-то я узнал, что писатель Оноре де Бальзак женился на польской графине, — Гаэль Весьер, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине, с восторгом пересказывает любовный эпизод из жизни выдающегося французского романиста. — Но ведь на самом деле она была украинкой, и поженились они в Бердичеве».
Дипломат вспоминает об этом историческом факте, рассказывая о культурном сезоне во Франции под названием Путешествие в Украину, проходившем с декабря 2025-го по март 2026 года. По мнению Весьера, это масштабное событие стало отличной возможностью познакомить его соотечественников с Украиной в различных ее аспектах.
Он занимает должность посла с августа 2023 года, поэтому не раз переживал в Киеве масштабные российские атаки и блэкауты, а также был здесь в последнюю холодную зиму. Об этом опыте и о сегодняшней Украине NV поговорил с высокопоставленным дипломатом.