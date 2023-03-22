Дипломаты Британии, Швеции и Канады приехали в Харьков

22 марта, 12:28
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Послы Британии и Канады, а также дипломат Швеции в Харькове (Фото:Мелинда Симмонс/Twitter)

Послы Британии и Канады, а также дипломат Швеции в Харькове (Фото:Мелинда Симмонс/Twitter)

Послы Британии и Канады, а также дипломат Швеции посетили Харьков.

Как сообщила в своем Twitter посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс, вместе с коллегами они проверили результаты стабилизационных проектов, которые финансировали страны.

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«Выход за пределы. Люди в равной степени решительны и патриотичны. Приступаем к восстановлению и перестройке. Помогая друг другу. И работаем над тем, чтобы положить конец российскому вторжению», — добавила она.

Как сообщает Укринформ, вместе с Симмонс Харьков посетили посол Канады в Украине Лариса Галадза-Кронин и временно поверенная по делам Посольства Швеции в Украине Мария Линдгрен-Салтанова.

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Дипломаты осмотрели центр города, где находятся гражданские здания, разрушенные российскими оккупантами.

При участии послов и украинских чиновников состоялись закрытые совещания по гуманитарной ситуации в Харьковской области, разминированию территорий, организации психологической помощи пострадавшим в результате агрессии России и возобновлению коммуникаций на освобожденных территориях.

Войска РФ регулярно обстреливают Харьков и область.

15 марта российские войска обстреляли Харьков, ударив по гражданской инфраструктуре.

9 марта во время массированной атаки по Украине войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову и области. Всего было выпущено 15 ракет С-300, в результате чего Харьков оказался полностью обесточен.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Канада Швеция Харьков Мелинда Симмонс

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