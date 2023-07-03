Оправдывал вооруженную агрессию РФ. Послушник Почаевской лавры получил пять лет за решеткой 3 июля, 21:19 Послушник УПЦ Московского патриархата при задержании 28 апреля (Фото:Пресс-служба СБУ)

Послушник Почаевской Успенской лавры, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, осужден на пять лет лишения свободы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

До полномасштабной войны России против Украины он работал в хозяйственной структуре религиозной организации и хранил в тайне свои прокремлевские убеждения.

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Однако после 24 февраля он стал активно распространять нарративы российской пропаганды через свои профили в запрещенных социальных сетях Одноклассники и Вконтакте.

В них послушник высоко оценивал военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников.

Во время обыска кельи мужчины были найдены мобильные телефоны, которые он использовал для публикации пропагандистского контента. Экспертиза также подтвердила факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Суд признал послушника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ееучастников) и ч. 1 ст. 111−1(оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). 1 ст. 111−1 (коллаборационистская деятельность).

Его ожидает лишение свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, предоставляющих публичные услуги, на 15 лет.

Почаевскую Успенскую лавру в 2003 году передали в бесплатное пользование УПЦ (МП) до 2052 года.

28 апреля Служба безопасности сообщала о подозрении представителю УПЦ Московского патриархата, который публично оправдывал российскую агрессию против Украины.