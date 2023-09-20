Появились спутниковые снимки удара ВСУ по заводу Автоцветлит в Мелитополе

20 сентября, 17:00
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Последствия удара по Мелитополю (Фото:via Радио Свобода / Telegram)

Последствия удара по Мелитополю (Фото:via Радио Свобода / Telegram)

Журналисты проанализировали видео и спутниковый снимок удара ВСУ по Мелитополю 19 сентября и сделали вывод, что украинские военнослужащие обстреляли один из цехов завода Автоцветлит.

В материале Радио Свобода говорится, что завод находится в пяти километрах от центра города.

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На опубликованных кадрах видны две воронки от ударов.

19 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

Видео дня

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что около 7:00 Силы обороны нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя.

В оккупированных Мелитополе и Токмаке периодически сообщают о взрывах. Эти города — стратегические цели ВСУ во время контрнаступления на юге Украины для перерезания сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом.

Сейчас на Мелитопольском направлении продолжается наступление Сил обороны. Россияне пытались контратаковать, украинские военные не дали им восстановить позиции в районе освобожденного Работино.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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