Спасатели показали последствия дневной атаки России на Киев — фото

9 ноября, 13:52
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Последствия атаки российских БПЛА на Киев 9 ноября (Фото: ГСЧС Киева / Telegram)

Последствия атаки российских БПЛА на Киев 9 ноября (Фото: ГСЧС Киева / Telegram)

В Киеве пожарные ликвидировали возгорания, вызванные российской атакой в понедельник, 9 ноября. В результате ударов погибших или пострадавших нет.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева, опубликовав фото с места атак.

По словам спасателей, в Святошинском районе обломки российского беспилотника упали на открытой территории. Возгорания не произошло.

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В Деснянском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории одного из учебных заведений. Обошлось без пострадавших и возгорания.

ГСЧС Киева / Telegram
Фото: ГСЧС Киева / Telegram

В Соломенском районе столицы в результате попадания на территории одного из гаражных кооперативов загорелись легковой автомобиль и два гаража. По словам спасателей, пожар ликвидировали на площади 50 кв. м.

ГСЧС Киева / Telegram
Фото: ГСЧС Киева / Telegram
ГСЧС Киева / Telegram
Фото: ГСЧС Киева / Telegram

Также в результате российской атаки пожар возник в Шевченковском районе. Сообщается, что загорелась трава на открытой территории.

«Пожар оперативно ликвидировали на площади 5 кв. м», — говорится в сообщении ГСЧС Киева.

ГСЧС Киева / Telegram
Фото: ГСЧС Киева / Telegram

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о ночной атаке РФ на Украину с применением 317 ударных БПЛА, а также ракет S8000 Бандероль/Дань-Т. ПВО нейтрализовала 271 дрон и пять ракет S8000 Бандероль/Дань-Т.

В Кременчуке Полтавской области пострадали семь человек, среди них — 16-летний подросток. Россияне атаковали жилой массив и частное предприятие. Последствия ночной атаки РФ также фиксируют в Черкассах, Винницкой, Запорожской и других областях.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Киев ГСЧС Война России против Украины Пожежа

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