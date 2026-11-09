В Киеве пожарные ликвидировали возгорания, вызванные российской атакой в понедельник, 9 ноября . В результате ударов погибших или пострадавших нет.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева, опубликовав фото с места атак.

По словам спасателей, в Святошинском районе обломки российского беспилотника упали на открытой территории. Возгорания не произошло.

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В Деснянском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории одного из учебных заведений. Обошлось без пострадавших и возгорания.

Фото: ГСЧС Киева / Telegram

В Соломенском районе столицы в результате попадания на территории одного из гаражных кооперативов загорелись легковой автомобиль и два гаража. По словам спасателей, пожар ликвидировали на площади 50 кв. м.

Фото: ГСЧС Киева / Telegram

Фото: ГСЧС Киева / Telegram

Также в результате российской атаки пожар возник в Шевченковском районе. Сообщается, что загорелась трава на открытой территории.

«Пожар оперативно ликвидировали на площади 5 кв. м», — говорится в сообщении ГСЧС Киева.

Фото: ГСЧС Киева / Telegram

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о ночной атаке РФ на Украину с применением 317 ударных БПЛА, а также ракет S8000 Бандероль/Дань-Т. ПВО нейтрализовала 271 дрон и пять ракет S8000 Бандероль/Дань-Т.

В Кременчуке Полтавской области пострадали семь человек, среди них — 16-летний подросток. Россияне атаковали жилой массив и частное предприятие. Последствия ночной атаки РФ также фиксируют в Черкассах, Винницкой, Запорожской и других областях.