Во Львовской области света не будет по восемь часов, из списка объектов критической инфраструктуры исключили поликлиники и котельные 28 ноября, 14:25 Львов без электроэнергии после очередных ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры (Фото:Pavlo Palamarchuk/Reuters)

Во Львовской области из-за сложной ситуации в энергосистеме значительно сократили перечень объектов критической инфраструктуры, где не применяют экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, речь идет о поликлиниках, котельных, станциях связи, учреждениях юстиции и правоохранительных органов.

Видео дня

По состоянию на 28 ноября под отключение света также попадает большинство потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры. В регионе электроэнергию будут отключать ориентировочно на восемь часов. Далее на четыре часа ее вернут, затем снова отключат на восемь часов.

«Это вынужденные меры из-за дефицита мощности в системе. Прошу тех потребителей, которые имеют электроэнергию, использовать ее максимально экономно, только при необходимости», — добавил Козицкий.

23 ноября во время новой массированной атаки по Украине войска РФ нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области.

Всего в этот день российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась. По состоянию на 28 ноября в Украине до сих пор применяют аварийные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности.





