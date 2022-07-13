Удар ВСУ по складу в Новой Каховке: на спутниковом снимке видна огромная воронка
ВСУ ударили по складу боеприпасов в Новой Каховке 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
На месте удара украинских сил по складу с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке образовалась огромная воронка.
Последствия удара видны на спутниковом снимке, который опубликовал телеканал CNN.
Снимок был сделан 12 июля.
В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.
9 июля в городе был уничтожен пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней.
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