Удар ВСУ по складу в Новой Каховке: на спутниковом снимке видна огромная воронка 13 июля, 11:04 ВСУ ударили по складу боеприпасов в Новой Каховке 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

На месте удара украинских сил по складу с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке образовалась огромная воронка.

Последствия удара видны на спутниковом снимке, который опубликовал телеканал CNN.

Фото: Planet Labs

Снимок был сделан 12 июля.

В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

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9 июля в городе был уничтожен пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней.



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