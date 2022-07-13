Удар ВСУ по складу в Новой Каховке: на спутниковом снимке видна огромная воронка

13 июля, 11:04
ВСУ ударили по складу боеприпасов в Новой Каховке 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

ВСУ ударили по складу боеприпасов в Новой Каховке 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

На месте удара украинских сил по складу с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке образовалась огромная воронка.

Последствия удара видны на спутниковом снимке, который опубликовал телеканал CNN.

Planet Labs
Фото: Planet Labs

Снимок был сделан 12 июля.

В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

Видео дня

9 июля в городе был уничтожен пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней.

https://www.youtube.com/watch?v=rpQ4Au0P0GM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Боеприпасы Склад Новая Каховка Война России против Украины

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