Чего достигла Украина, ударив по Севастополю, что показал визит Ким Чен Ына в Россию и как власти РФ блокируют «вагнеровцев» в Сирии — обзор ISW 14 сентября, 08:56 Пожар на морском заводе Севастополя после взрывов в ночь на 13 сентября (Фото:Цаплиенко_Ukraine Fights/Telegram)

Новый удар Украины по объектам РФ в Севастополе важен не только уничтожением двух кораблей, но и вероятным повреждением одного из основных ремонтных объектов Черноморского флота.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Эксперты ISW анализируют нанесенный Украиной удар по оккупированному Севастополю в Крыму, в результате чего повреждены российский десантный корабль, подводная лодка и портовая инфраструктура. Они напоминают, что опубликованные спутниковые изображения свидетельствуют, что украинский ракетный удар, вероятно, уничтожил большой десантный корабль класса Ropucha и подводную лодку класса Kilo в сухом доке. Очевидное уничтожение двух судов, скорее всего, приведет к тому, что сухой док завода станет неработоспособным, пока российские силы не смогут расчистить его от обломков и остатков кораблей, что может занять значительный промежуток времени, отмечают аналитики ISW. И хотя степень повреждения ремонтных мощностей Севморзавода за сухим доком пока неизвестна, напоминают они, любые повреждения одного из основных ремонтных объектов Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, вероятно, будут иметь серьезные последствия в случае нанесения Украиной дальнейших ударов по российским военно-морским силам.

Видео дня

Российские чиновники в основном не комментировали удар по объектам РФ в Севастополе, тогда как отдельные российские ультранационалисты отреагировали на него прогнозируемым возмущением. Хотя крымская оккупационная «власть» утверждала, что в результате ударов были ранены несколько десятков человек, гауляйтеры не уточняют, являются ли раненые российскими военными. Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал нанести ответные удары по западным предприятиям, производящим ракеты, которые Украина вероятно использовала во время удара. Однако подобные призывы Соловьева к эскалации с Западом являются шаблонной риторикой для его внутренней аудитории, и никак не отражают фактическую позицию Кремля по этому вопросу. Российские «военкоры» вместо этого выразили обеспокоенность, что удар по Севастополю является предвестником активизации украинской «кампании перехвата» — упреждающих ударов по важным военным и логистическим объектам — в оккупированном Крыму. Один из «военкоров» утверждал, что российские силы не в состоянии нанести масштабные удары по украинским аэродромам и что «бездействие» российских военных позволило ВСУ достаточно укрепить защиту аэродромов против российских ударов.

Комментируя визит Ким Чен Ына в Россию, аналитики ISW предполагают, что Владимир Путин, вероятно, обеспокоен тем, что новый этап отношений России с Северной Кореей может поставить под угрозу существующие схемы уклонения России от международных санкций. Путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области 14 сентября. Путин назвал встречу «продуктивной» и сообщил, что они с Ким Чен Ыном «откровенно обменялись мнениями относительно ситуации в регионе и двусторонних отношений». Российский диктатор также заявил, что РФ продолжает придерживаться ограничений на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, однако отметил, что в «рамках нынешних правил есть возможности». Путин, вероятно, пытается нейтрально окрасить свою встречу с Кимом, чтобы сбалансировать заинтересованность России в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов и беспокойство относительно риска вторичных международных санкций против РФ из-за потенциальной торговли с Северной Кореей — на фоне усиленного международного внимания к уклонению России от санкций.

ВСУ достигли дальнейшего продвижения на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вблизи Бахмута, продолжая контрнаступательные операции на обоих участках фронта 13 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что ВСУ достигли ограниченных успехов к югу от Работино (12 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. Генштаб Украины 13 сентября тоже сообщил, что украинские силы достигли частичных успехов возле Роботино, а также Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) на Бахмутском направлении. [12]



Минобороны России пыталось сорвать ротацию сил ЧВК Вагнера в Сирии на фоне сообщений о дальнейших усилиях российского военного руководства по блокированию операций вагнеровцев в Сирии. Известный прокремлевский «военкор» 13 сентября сообщил, что Минобороны России заблокировало ротацию сил Вагнера из Африки через авиабазу Хмеймим в Латакии, Сирия — что якобы вынудило силы ЧВК Вагнера договариваться с Минобороны Сирии о ротации через авиабазу Тияс в Хомсе. Однако, согласно этим данным, Минобороны РФ заблокировало транспортными средствами взлетно-посадочную полосу, чтобы не дать самолету ЧВК Вагнера приземлиться на авиабазе Тияс, а затем подняло вертолеты, угрожая сбить самолет Вагнера. «Военкор» утверждал, что руководители ЧВК Вагнера в Сирии связались с заместителем министра обороны России генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым, который в итоге разрешил самолету приземлиться.

Данные об этом конфликте российского Минобороны и вагнеровцев в Сирии свидетельствуют о том, что элементы ЧВК Вагнера все еще могут иметь сплоченное руководство, а также что российское Минобороны глубоко обеспокоено полунезависимостью сирийского контингента ЧВК Вагнера. В ISW предполагают, что в Сирии вагнеровцы могут иметь лучшие боевые возможности, чем контингенты ЧВК Вагнерав других государствах, в частности в Африке. Минобороны РФ также может быть обеспокоено тем, что сирийский контингент ЧВК Вагнера более лоялен к Пригожину, чем другие подразделения.