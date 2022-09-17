Удар РФ по дамбе Кривого Рога: подтопление жилых домов ликвидированы, уровень воды падает

17 сентября, 11:04
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Спасатели откачали 2015 кубометров воды в частном секторе Кривого Рога после ударов РФ по дамбе (Фото:СВОЇ Кривий Ріг/Telegram)

Спасатели откачали 2015 кубометров воды в частном секторе Кривого Рога после ударов РФ по дамбе (Фото:СВОЇ Кривий Ріг/Telegram)

В Кривом Роге ликвидировали подтопление жилых домов, которое произошло в результате ракетных ударов РФ по дамбе.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

«На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Подтопление жилых домов ликвидировано. Откачано 2015 м. куб. воды», — отметил он.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил в своем Telegram, что на всех участках уровень воды не превышает критических меток, падение уровня воды наблюдается по всей территории.

https://www.youtube.com/watch?v=UvBnSeIZD5M

«Продолжаются ремонтные работы с дамбой, но это уже не влияет на безопасность людей. Скоро завершим работы и с ней», — резюмировал он.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение.

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На следующий день российские оккупанты снова трижды били ракетами по Кривому Рогу и попали в промышленный объект, а также по гидротехническим сооружениям.

После серии вражеских атак уровень воды в реке Ингулец начал расти, подтопило более 100 частных домов в Кривом Роге.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Кривой Рог Ракетные удары Подтопление Война России против Украины

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