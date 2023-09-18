Появились фото последствий удара по подводной лодке Ростов-на-Дону в Севастополе 18 сентября, 14:23 Пожар в Севастополе после взрывов в ночь на 13 сентября (Фото:Цаплиенко_Ukraine Fights/Telegram)

В понедельник, 18 сентября, появились фото подводной лодки Ростов-на-Дону, которая была поражена в результате удара Вооруженных сил Украины 13 сентября в Севастополе.

Соответствующие фото обнародовал проект Conflict Intelligence Team в Telegram.

На фото можно увидеть масштаб повреждений, которые получила подводная лодка Ростов-на-Дону после атаки.

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Фото: Conflict Intelligence Team/Telegram

Фото: Conflict Intelligence Team/Telegram

В проекте объяснили, что субмарина получила два удара. Первое попадание расположено сверху в носовой части подлодки. Второе пришлось по правому борту лодки в зону за рубкой. Его, в отличие от первого, невозможно зафиксировать на спутниковых снимках.

Норвежский независимый военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен считает, что оба попадания пробили прочный корпус лодки. Вследствие этого повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, вероятно, вспомогательные помещения и аккумуляторные батареи.

По снимкам непонятно, насколько выгорели другие отсеки — это зависит от того, были ли закрыты люки между ними, рассказал Иверсен.

По мнению эксперта, повреждения такой степени наверняка выводят субмарину из действующего состава флота РФ до конца войны.

Инфографика: NV

13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что были поражены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

На фоне этих сообщений командующий воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото ночных взрывов в Крыму и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу». В ВСУ отчитались об успешной атаке.