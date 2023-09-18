Появились фото последствий удара по подводной лодке Ростов-на-Дону в Севастополе
Пожар в Севастополе после взрывов в ночь на 13 сентября (Фото:Цаплиенко_Ukraine Fights/Telegram)
В понедельник, 18 сентября, появились фото подводной лодки Ростов-на-Дону, которая была поражена в результате удара Вооруженных сил Украины 13 сентября в Севастополе.
Соответствующие фото обнародовал проект Conflict Intelligence Team в Telegram.
На фото можно увидеть масштаб повреждений, которые получила подводная лодка Ростов-на-Дону после атаки.
В проекте объяснили, что субмарина получила два удара. Первое попадание расположено сверху в носовой части подлодки. Второе пришлось по правому борту лодки в зону за рубкой. Его, в отличие от первого, невозможно зафиксировать на спутниковых снимках.
Норвежский независимый военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен считает, что оба попадания пробили прочный корпус лодки. Вследствие этого повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, вероятно, вспомогательные помещения и аккумуляторные батареи.
По снимкам непонятно, насколько выгорели другие отсеки — это зависит от того, были ли закрыты люки между ними, рассказал Иверсен.
По мнению эксперта, повреждения такой степени наверняка выводят субмарину из действующего состава флота РФ до конца войны.
13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте».
В украинской разведке заявили, что были поражены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.
На фоне этих сообщений командующий воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото ночных взрывов в Крыму и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу». В ВСУ отчитались об успешной атаке.