«Я просыпаюсь, мы уже все завалены». Репортаж NV с разрушенной российской атакой улицы в Петропавловской Борщаговке

Несмотря на значительные разрушения, на месте прилета в Перопавловской Борщаговке никто не погиб (Фото: Сергей Окунев / NV)

Во время ночного обстрела Киевщины россияне фактически уничтожили целую улицу в Петропавловской Борщаговке, без погибших обошлось лишь чудом.

«Спал на втором этаже с женой, дети спали на третьем этаже — хлопок, ракеты, я так понимаю, часть упала. И я просыпаюсь — уже мы все завалены. Жена крикнула — дети, где дети? Кричу — говорят — мы живы. Вот я полез их доставать, младшего уже достал из-под завалов, спустили на первый этаж. Потом уже вышел на улицу, понял, что здесь еще догорает все», — рассказал NV мужчина, пострадавший в результате удара россиян.

Реклама

Он добавил, что это уже второй дом, который потеряли он и его семья — перед этим в 2022 году все их имущество в Мелитополе отобрали российские оккупанты, а в дом на Петропаловской Борщаговке семья переехала в 2024 году.

Еще один мужчина рассказал, что он и его семья из Мариуполя. они тоже спали во время атаки.

Третий свидетель атаки рассказал NV, что он и его семья проснулись от взрыва и выбежали из дома.

«Надо было быть в укрытиях, но мы проигнорировали, потому что маленькие дети по два месяца», — отметил он. По его словам, к счастью, он и члены его семьи не пострадали, но материальный ущерб значительный.

«Квартира, как и у всех — нет окон, полностью разбита мебель, бытовая техника», — отметил он.

Также мужчина подтвердил, что взрыв уничтожил его машину.

Четвертый свидетель также сказал, что он и его семья не пострадали, а жертв в их доме не было, потому что он был не полностью заселен.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник рассказал NV, что в результате российской атаки ударными дронами и ракетами пострадали 28 человек, четырех человек госпитализировали.

В ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли удар по Петропавловской Борщаговке Киевской области, в результате чего одно из зданий было практически разрушено.

Также под удар попал Киев, где погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — 12-летняя девочка.

В Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах пятиэтажного жилого дома. Пожар локализовали.

Также в результате атаки произошел пожар на 3−4 этажах государственного медучреждения в Соломенском районе и падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку.

В Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частный дом.

В Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар. Его уже ликвидировали. Также в Святошинском районе падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории.

В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА на три частных жилых дома.

В Днепровском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание автомобилей на парковке. Пожар ликвидировали.

В Оболонском районе обломки упали в частности, на нежилую застройку, а также, предварительно, возле жилых домов.