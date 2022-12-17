В Киеве и четырех областях продолжаются экстренные отключения света — ДТЭК

17 декабря, 11:37
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В Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В Киеве и ряде областей Украины в субботу, 17 декабря, действуют экстренные отключения света после массированной вчерашней атаки РФ.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Так, в Киеве со вчерашнего дня продолжаются аварийные ограничения. Экстренные отключения ввели вчера после массовой атаки россиян на энергетику. Также аварийные отключения действуют и в Киевской области.

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«В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», — говорится в сообщении.

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Кроме того, энергетики сообщили, что экстренные отключения продолжаются в Одесской области. Сегодня утром аварийные ограничения были введены в Полтавской и Сумской областях.

«Лимиты потребления электроэнергии превышены в полтора раза», — написал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Во время экстренных отключений графики ограничений не работают.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках более 70 российских ракет. Целями ударов стали энергообъекты в пяти областях.

https://www.youtube.com/embed/5dBbndJlVwg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Одесская область Полтавская область Обстрел Электроэнергия Киевская область Сумская область Свет Война России против Украины

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