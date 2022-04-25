Повреждены 20 зданий, есть пострадавший: власти рассказали о последствиях ракетных ударов по Ровенской области

25 апреля, 14:22
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Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (Фото:Кадр видео Виталий Коваль/facebook.com)

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (Фото:Кадр видео Виталий Коваль/facebook.com)

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В Ровенской области российские оккупанты попали тремя ракетами по железнодорожным объектам в Здолбунове.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, жертв в результате ударов нет, один сотрудник железной дороги получил небольшие ранения.

Видео дня

Ударной волной было повреждено двадцать близлежащих домов. У них разбиты окна и крыши.

Слушайте подкаст на эту тему

Сейчас работает комиссия, которая должна установить ущерб.

Движение поездов уже восстановлено.

https://www.facebook.com/koval8/videos/3306955549534873/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ровенская область Виталий Коваль Война России против Украины

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