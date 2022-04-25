Повреждены 20 зданий, есть пострадавший: власти рассказали о последствиях ракетных ударов по Ровенской области
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (Фото:Кадр видео Виталий Коваль/facebook.com)
В Ровенской области российские оккупанты попали тремя ракетами по железнодорожным объектам в Здолбунове.
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Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, жертв в результате ударов нет, один сотрудник железной дороги получил небольшие ранения.
Ударной волной было повреждено двадцать близлежащих домов. У них разбиты окна и крыши.
Сейчас работает комиссия, которая должна установить ущерб.
Движение поездов уже восстановлено.
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