Повреждены 20 зданий, есть пострадавший: власти рассказали о последствиях ракетных ударов по Ровенской области 25 апреля, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (Фото:Кадр видео Виталий Коваль/facebook.com)

В Ровенской области российские оккупанты попали тремя ракетами по железнодорожным объектам в Здолбунове.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, жертв в результате ударов нет, один сотрудник железной дороги получил небольшие ранения.

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Ударной волной было повреждено двадцать близлежащих домов. У них разбиты окна и крыши.

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Сейчас работает комиссия, которая должна установить ущерб.

Движение поездов уже восстановлено.

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