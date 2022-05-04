Поезда задерживаются, ремонтные работы продолжаются: УЗ сообщила о последствиях вчерашних ракетных атак 4 мая, 10:00 Цей матеріал також доступний українською На железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов РФ (Фото:Укрзализниця)

По состоянию на утро 4 мая продолжаются восстановительные работы на железной дороге из-за повреждений инфраструктуры в результате вчерашних ракетных ударов со стороны РФ.



Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализници.

Также в УЗ опубликовали список поездов, которые задерживаются:

№ 22 Трускавец — Харьков ( +9 ч 30 мин);

+9 ч 30 мин); № 3 Львов — Запорожье ( +7 ч 43 мин);

+7 ч 43 мин); № 25 Рахов — Одесса ( +5 ч 52 мин);

+5 ч 52 мин); № 82 Ужгород — Киев ( +5 ч 47 мин);

+5 ч 47 мин); № 13 Киев — Солотвино ( +5 ч 41 мин)

+5 ч 41 мин) № 46 Лозовая — Ужгород ( +5 ч 10 мин);

+5 ч 10 мин); № 145 Львов — Ужгород ( +5 ч 08 мин);

+5 ч 08 мин); № 81 Киев — Ужгород ( +4 ч 13 мин);

+4 ч 13 мин); № 6 Запорожье — Ивано-Франковск ( +3 ч 26 мин);

+3 ч 26 мин); № 231 Днепр — Львов ( +3 ч 17 мин);

+3 ч 17 мин); № 92 Одесса — Харьков ( +3 ч 15 мин);

+3 ч 15 мин); № 8 Одесса — Харьков ( +2 ч 45 мин);

+2 ч 45 мин); № 88 Ковель — Запорожье ( +2 ч 50 мин);

+2 ч 50 мин); № 38 Запорожье — Киев ( +1 ч 44 мин);

+1 ч 44 мин); № 76 Кривой Рог — Киев ( +2 ч 43 мин);

+2 ч 43 мин); № 120 Львов — Запльжье ( +2 ч 38 мин);

+2 ч 38 мин); № 16 Ивано-Франковск — Харьков ( +2 ч 20 мин);

+2 ч 20 мин); № 149 Полтава — Черновцы ( +2 ч 18 мин);

+2 ч 18 мин); № 49 Киев — Трускавец ( +2 ч 18 мин);

+2 ч 18 мин); № 14 Солотвино — Киев ( +2 ч 13 мин);

+2 ч 13 мин); № 7 Киев — Черновцы ( +2 ч 10 мин);

+2 ч 10 мин); № 42 Львов — Днепр ( +2 ч 09 мин);

+2 ч 09 мин); № 37 Киев — Запорожье ( +1 ч 49 мин);

+1 ч 49 мин); № 91 Киев — Львов ( +1 ч 46 мин);

+1 ч 46 мин); № 59 Киев — Чоп ( +1 ч 44 мин);

+1 ч 44 мин); № 106 Одесса — Киев ( +1 ч 29 мин);

+1 ч 29 мин); № 58 Ворохта — Киев ( +1 ч 28 мин);

+1 ч 28 мин); № 17 Харьков — Львов ( +1 ч 25 мин);

+1 ч 25 мин); № 774 Львов — Дарница ( ожидает отправления, время задержки +7 ч 30 мин);

ожидает отправления, время задержки +7 ч 30 мин); № 716 Перемышль — Киев ( ожидает отправления, время задержки +5 ч 30 мин);

ожидает отправления, время задержки +5 ч 30 мин); № 705 Киев — Перемышль ( +6 ч 10 мин);

+6 ч 10 мин); № 743 Дарница — Львов ( ожидает отправления, +3 часа);

ожидает отправления, +3 часа); № 710 Львов — Дарница ( +5 ч 15 мин).

Вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областях.

Видео дня

В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет.



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