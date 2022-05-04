Поезда задерживаются, ремонтные работы продолжаются: УЗ сообщила о последствиях вчерашних ракетных атак
На железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов РФ (Фото:Укрзализниця)
По состоянию на утро 4 мая продолжаются восстановительные работы на железной дороге из-за повреждений инфраструктуры в результате вчерашних ракетных ударов со стороны РФ.
Война России против Украины — главные события 4 мая
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализници.
Также в УЗ опубликовали список поездов, которые задерживаются:
- № 22 Трускавец — Харьков (+9 ч 30 мин);
- № 3 Львов — Запорожье (+7 ч 43 мин);
- № 25 Рахов — Одесса (+5 ч 52 мин);
- № 82 Ужгород — Киев (+5 ч 47 мин);
- № 13 Киев — Солотвино (+5 ч 41 мин)
- № 46 Лозовая — Ужгород (+5 ч 10 мин);
- № 145 Львов — Ужгород (+5 ч 08 мин);
- № 81 Киев — Ужгород (+4 ч 13 мин);
- № 6 Запорожье — Ивано-Франковск (+3 ч 26 мин);
- № 231 Днепр — Львов (+3 ч 17 мин);
- № 92 Одесса — Харьков (+3 ч 15 мин);
- № 8 Одесса — Харьков (+2 ч 45 мин);
- № 88 Ковель — Запорожье (+2 ч 50 мин);
- № 38 Запорожье — Киев (+1 ч 44 мин);
- № 76 Кривой Рог — Киев (+2 ч 43 мин);
- № 120 Львов — Запльжье (+2 ч 38 мин);
- № 16 Ивано-Франковск — Харьков (+2 ч 20 мин);
- № 149 Полтава — Черновцы (+2 ч 18 мин);
- № 49 Киев — Трускавец (+2 ч 18 мин);
- № 14 Солотвино — Киев (+2 ч 13 мин);
- № 7 Киев — Черновцы (+2 ч 10 мин);
- № 42 Львов — Днепр (+2 ч 09 мин);
- № 37 Киев — Запорожье (+1 ч 49 мин);
- № 91 Киев — Львов (+1 ч 46 мин);
- № 59 Киев — Чоп (+1 ч 44 мин);
- № 106 Одесса — Киев (+1 ч 29 мин);
- № 58 Ворохта — Киев (+1 ч 28 мин);
- № 17 Харьков — Львов (+1 ч 25 мин);
- № 774 Львов — Дарница (ожидает отправления, время задержки +7 ч 30 мин);
- № 716 Перемышль — Киев (ожидает отправления, время задержки +5 ч 30 мин);
- № 705 Киев — Перемышль (+6 ч 10 мин);
- № 743 Дарница — Львов (ожидает отправления, +3 часа);
- № 710 Львов — Дарница (+5 ч 15 мин).
Вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областях.
В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.