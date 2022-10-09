Ночной обстрел Запорожья: Россия атаковала город 13 самолетами и ЗРК С-300, 13 человек погибли, 89 — ранены — фоторепортаж 9 октября, 18:30 Частично разрушенный жилой дом в результате российской атаки по Запорожью в ночь на 9 октября (Фото:REUTERS)

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилым кварталам. По последним данным, 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, в том числе 11 детей, — ранены.



Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что около полуночи зафиксировали шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 — с аэродрома Мариновка Ростовской области.

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Из бомбардировщиков и истребителей выпустили четыре крылатых ракеты Х-22 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Также оккупанты нанесли удар из ЗРК С-300. Около 16 ракет выпустили по гражданской инфраструктуре Запорожья и жилым кварталам.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что погибли по меньшей мере 17 человек. Однако позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что погибших 12, а пострадавших, которые были госпитализированы, 49, в том числе шестеро детей.

«Частично разрушено девятиэтажное здание. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей», — написал также Старух в своем Telegram-канале.

Позже в полиции сообщили, что количество погибших возросло до 13, а количество госпитализированных — до 60.

А в 18:08 замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что один из 13 погибших — ребенок. Число раненых увеличилось до 89, из них 11 детей. Людей все еще продолжают доставать из-под завалов.

Куртев утром сообщал, что были повреждены четыре образовательных учреждения.

«К настоящему времени уже установлено, что ночью рашисты повредили более двухсот частных домохозяйств и 40 многоквартирных домов. Два частных дома и один из подъездов многоквартирного дома российские террористы полностью уничтожили прямым попаданием. В уцелевших частных домах мирных людей разрушены кровли, окна, заборы, сети газо-, водо- и электроснабжения. Также там повреждены сети наружного освещения. В многоэтажных домах повреждены окна, балконные рамы, двери, кровли», — написал секретарь Запорожского горсовета в своем Telegram-канале в 16:05.

Новый российский удар по Запорожью прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи […] Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми», — заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

НВ публикует фоторепортаж последствий атаки России по мирному населению Запорожья.

Частично разрушена жилая многоэтажка

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Спасатели эвакуируют пострадавшего из-под завалов

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Тела погибших в результате российского удара в Запорожье

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Женщина, спасенная из поврежденной российским ударом жилой многоэтажки, говорит по телефону

Фото: REUTERS

Поврежденная жилая многоэтажка и уничтоженные автомобили

Фото: REUTERS

Уничтоженные и поврежденные российским ударом частные дома в Запорожье

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Спасатели несут тело погибшего в результате российского удара по частным домам в Запорожье

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Воронка от российского удара по жилому району Запорожья

Фото: REUTERS

Жители жилого района Запорожья, подвергшегося российскому ракетному удару

Фото: REUTERS

В прошлый раз Россия нанесла ракетный удар по Запорожью 6 октября. По последним данным, которые 9 октября обнародовал Старух, количество погибших в результате этого удара выросло до 20.