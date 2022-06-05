«Восстановлению не подлежит». Журналист показал последствия ракетного удара по ДВРЗ в Киеве, где производились зерновые вагоны — фото 5 июня, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (Фото:@shustry / Twitter)

Утром в воскресенье, 5 июня, российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве.

Журналист Time Саймон Шустер посетил территорию завода и опубликовал фото последствий российского ракетного удара.

Он отметил, что на объекте ремонтировались, в том числе вагоны для перевозки зерна.

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"Пожарные до сих пор гасят пламя. Российские ракеты попали в 6:00 утра. Через 13 часов железная дорога все еще тлела. Сейчас в Украине застряли миллионы тонн зерна. Это усугубит кризис голода. Завод по производству зерновых вагонов разрушен и он не подлежит восстановлению", – пишет Шустер.



Grain car production facility wrecked beyond repair. /3 pic.twitter.com/Lfgtr3wl8v — Simon Shuster (@shustry) June 5, 2022

Как сообщалось, Россия впервые с конца апреля атаковала украинскую столицу ракетами. Ранним утром 5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ), расположенный на Левом берегу столицы. В результате обстрела пострадал один человек.

В Минобороны РФ заявили о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники», однако в Укрзализныце опровергли эту информацию и пригласили журналистов на территорию завода, чтобы убедиться в этом.

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