«Восстановлению не подлежит». Журналист показал последствия ракетного удара по ДВРЗ в Киеве, где производились зерновые вагоны — фото

5 июня, 22:11
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Последствия ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (Фото:@shustry / Twitter)

Последствия ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (Фото:@shustry / Twitter)

Утром в воскресенье, 5 июня, российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве.

Журналист Time Саймон Шустер посетил территорию завода и опубликовал фото последствий российского ракетного удара.

Он отметил, что на объекте ремонтировались, в том числе вагоны для перевозки зерна.

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"Пожарные до сих пор гасят пламя. Российские ракеты попали в 6:00 утра. Через 13 часов железная дорога все еще тлела. Сейчас в Украине застряли миллионы тонн зерна. Это усугубит кризис голода. Завод по производству зерновых вагонов разрушен и он не подлежит восстановлению", – пишет Шустер. 

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https://twitter.com/shustry/status/1533480796807389187

Как сообщалось, Россия впервые с конца апреля атаковала украинскую столицу ракетами. Ранним утром 5 июня РФ нанесла четыре ракетных удара с бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ), расположенный на Левом берегу столицы. В результате обстрела пострадал один человек.

В Минобороны РФ заявили о наличии на территории завода «танков Т-72 и другой бронетехники», однако в Укрзализныце опровергли эту информацию и пригласили журналистов на территорию завода, чтобы убедиться в этом.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киев Ракетные удары Дарница Война России против Украины Ракетный удар

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