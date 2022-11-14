Убили в собственном подвале. В Херсонской области нашли тела замученных супругов фермеров 14 ноября, 15:38 Супруги, которых убили российские оккупанты (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

По информации Офиса генерального прокурора, в августе во время оккупации поселка Архангельское Херсонской области оккупанты убили местных супругов фермеров в их собственном подвале.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения в Telegram.

При поверхностном осмотре тел установлено повреждение черепов. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), которые наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Ранее сообщалось, что на городском кладбище в Херсоне корреспонденты Радио Свобода обнаружили следы предполагаемых массовых захоронений.

Пока неизвестно точное количество людей, похороненных в могилах, а также неизвестны причины их смерти.

На некоторых могилах указаны даты смерти — это конец февраля и начало марта 2022 года.