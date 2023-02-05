Утренний обстрел Харькова. Оккупанты ударили двумя ракетами С-300, повредив жилой дом и университет — фоторепортаж 5 февраля, 12:44 Вид на здание университета в Харькове, сильно пострадавшего от российского ракетного удара 5 февраля (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего сильно пострадало здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова и жилой дом.

Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.

Другая вражеская ракета попала возле жилого дома.

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Пострадали еще четыре жителя: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.

НВ публикует фоторепортаж последствий атаки России по мирному населению Харькова.

1. Спасатели работают возле пострадавшего от российского ракетного удара жилого дома.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

2. Спасатели и местный житель несут пострадавшую в результате российского ракетного удара.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

3. Эвакуация жителей поврежденного дома в Харькове.

Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне Харків

4. Спецслужбы и мэр города Игорь Терехов на месте ракетного удара.

Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне Харків

5. Остатки ракеты, которой ударили оккупанты по Харькову 5 февраля.

Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне Харків

6. Вид на здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени Алексея Бекетова, сильно пострадавшего от российского ракетного удара.

Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

7. Значительные разрушения университета после ракетной атаки.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

8. Раненый местный житель стоит у своего многоквартирного дома в Харькове после ракетного удара.

Фото: REUTERS/Stringer

9. Поврежден Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Алексея Бекетова.

Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне Харків