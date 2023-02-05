Утренний обстрел Харькова. Оккупанты ударили двумя ракетами С-300, повредив жилой дом и университет — фоторепортаж
Вид на здание университета в Харькове, сильно пострадавшего от российского ракетного удара 5 февраля (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова, в результате чего сильно пострадало здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова и жилой дом.
Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник.
Другая вражеская ракета попала возле жилого дома.
Пострадали еще четыре жителя: 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.
НВ публикует фоторепортаж последствий атаки России по мирному населению Харькова.
1. Спасатели работают возле пострадавшего от российского ракетного удара жилого дома.
2. Спасатели и местный житель несут пострадавшую в результате российского ракетного удара.
3. Эвакуация жителей поврежденного дома в Харькове.
4. Спецслужбы и мэр города Игорь Терехов на месте ракетного удара.
5. Остатки ракеты, которой ударили оккупанты по Харькову 5 февраля.
6. Вид на здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени Алексея Бекетова, сильно пострадавшего от российского ракетного удара.
7. Значительные разрушения университета после ракетной атаки.
8. Раненый местный житель стоит у своего многоквартирного дома в Харькове после ракетного удара.
9. Поврежден Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Алексея Бекетова.