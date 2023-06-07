Подрыв ГЭС. Украина смогла эвакуировать небольшое количество граждан с левого берега Днепра — Данилов

7 июня, 20:36
NV Премиум
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Подтопление в контролируемой россиянами Новой Каховке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подтопление в контролируемой россиянами Новой Каховке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После подрыва Каховской ГЭС российские террористы препятствуют цивилизованной эвакуации жителей подтопленных территорий Херсонской области, рассказал в интервью Radio NV секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По данным украинских властей, в сложной ситуации оказалось около 25 тысяч человек на левом берегу Днепра. Россияне не хотят, чтобы они были спасены, сказал Данилов.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Эвакуация Херсонская область Оккупированные территории Алексей Данилов Подрыв Каховской ГЭС

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