Уничтожение территорий и изменение ландшафта. Эколог рассказал, какой вред нанес подрыв Каховской ГЭС природным паркам Украины 23 июня, 14:07 Вид на пересохший берег реки после резкого падения уровня воды в Днепре в результате подрыва Каховской дамбы, Украина, 11 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Владислав Смилянец ТПХ ИМИТАЦИИ ДНЯ)

Из-за трагедии на Каховской ГЭС природные парки Херсонщины понесли непоправимые потери, пояснил в комментарии NV Владислав Балинский, химик, биолог, глава общественной организации Зеленый лист.

По его словам, почти все национальные природные парки Херсонщины или уничтожены, или близки к уничтожению. И это — большая трагедия.

Все эти остатки растительности, [которые прибивает на одесское побережье], это почти смытый Национальный природный парк Нижнеднепровский. Сейчас с одесского побережья еще собирают некоторых краснокнижных представителей из того парка. Я имею в виду и амфибий, и некоторых рептилий, — приводит пример Владислав Балинский.

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Площадь Нижнеднепровского парка составляла 80 тысяч гектаров, его населяло около тысячи видов живых существ. Из них около 350 видов было занесено в красные списки: как европейские, так и красные списки Украины и Херсонской области, добавляет эколог. В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС этот парк фактически уничтожен.

В угрожающем состоянии из-за частичного подмытия также оказались и другие парки, такие как: Национальный природный парк Белобережье Святослава, региональный ландшафтный заказник Кинбурнская коса, Национальный природный парк Алешковские пески, ряд других природных объектов, подчеркивает Владислав Балинский. Это — объекты, которые расположены ниже по течению от Каховской ГЭС. Но получили повреждения также и природные объекты выше дамбы.

«Например, природный объект Малые Кучугуры. Он располагался на островках и его основной целью было сохранение водно-болотных птиц. И это вполне соответствовало ландшафтам, потому что птицы, которые строят гнезда на суше, таким образом были защищены от хищников. А сейчас, когда нет воды, это уже не островки. Поэтому они не могут выполнять свои функции. Без воды также оказались Национальные природные парки Великий Луг, Каменская Сечь, и многие другие объекты», — комментирует последствия катастрофы на Каховской ГЭС эколог.

Напомним, трагедия на Каховской ГЭС произошла 6 июня 2023 года. Россияне взорвали дамбу, заложив взрывчатку под воду. Это повлекло масштабные затопления территорий на Херсонщине. На одесское побережье же морем начало выносить бытовые предметы, технику, целые дома, живых и мертвых животных и мусор из затопленной Херсонской области.