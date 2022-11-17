Без света осталось около 400 тысяч человек. Укрэнерго показало пример последствий российской атаки за последние дни 17 ноября, 19:40 Укрэнерго показало трансформатор, в который попала российская ракета (Фото:Укрэнерго/Telegram)

Укрэнерго показало фото трансформатора на одной из крупных подстанций на западе Украины, в которую попала российская ракета. Отмечается, что в момент попадания в него без света осталось около 400 тысяч человек.

Соответствующее фото обнародовала пресс-служба компании в Telegram.

Укрэнерго сообщает, что таких трансформаторов сейчас десятки.

Это оборудование невозможно заменить быстро, но энергетики делают все, чтобы возобновить питание в стране. Мы уже вернули свет около 70% потребителей в некоторых областях центрального региона и подготовили высоковольтные линии для подключения в Западном и Днепровском регионах», — отметили в компании.

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С каждой атакой отключения света могут продолжаться дольше.

Также в компании объяснили, как работает энергосистема после массовых ударов: «Представим, что в стране большинство ключевых транспортных развязок и мостов на магистральных трассах, по которым можно добраться с запада на восток, больше не пригодны для проезда. Они разрушены. Попасть из Львова в Харьков все еще возможно, но гораздо меньшими дорогами, пропускная способность которых не может обеспечить большой поток автомобилей. Это означает, что время на дорогу, которое было 8—10 часов, может занять несколько дней. Где-то придется постоять в пробке и ехать медленнее».

Только 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. Эта инфраструктура необходима для выдачи электроэнергии из электростанций и передачи из западных регионов на восток, то есть по всей стране.

Поэтому чтобы удержать стабильную работу энергосистемы при таких условиях и избежать еще больших аварий, энергетики вынуждены прибегать к принудительным ограничениям потребления — до 40% по стране. Сейчас, к сожалению, отключения применяются по всей Украине.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.